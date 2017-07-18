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Скончался Почетный гражданин Пензенской области Виктор Черушов

18 июля в 17:30 290 просмотров
, Почетный гражданин Пензенской области Виктор Черушов.

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18 июля после тяжелой и продолжительной болезни скончался председатель Законодательного Собрания Пензенской области третьего созыва, Почетный гражданин Пензенской области Виктор Черушов.

Свои соболезнования родным и близким выражают губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены регионального правительства, глава города Валерий Савельев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев: «Мы глубоко скорбим о безвременной кончине человека, имя которого навсегда неразрывно связано со славными страницами истории Пензенской области».

Виктор Афанасьевич родился в селе Безруково Каменского района в 1935 году. Трудовую деятельность начал на заводе «Пензтекстильмаш» токарем, затем учился в железнодорожном училище. По его окончании работал поездным вагонным мастером станции «Пенза-I». Он служил в Советской Армии, после демобилизации был мастером и старшим мастером вагонного депо, окончил Всесоюзный заочный институт железнодорожного транспорта в Москве.

Виктор Черушов избирался заместителем председателя Железнодорожного райисполкома Пензы, многие годы работал заместителем председателя горисполкома. В 1980 году его назначили начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, а в 1991 году — заместителем главы администрации Пензенской области. В 2001 Виктор Черушов возглавил ОАО «Пензаавтодор».

Виктор Афанасьевич всегда имел репутацию делового, энергичного и очень ответственного руководителя. Многие годы он принимал активное участие в общественной жизни региона: неоднократно избирался депутатом областного Совета народных депутатов, Законодательного Собрания второго и третьего созывов. К своей законотворческой и депутатской деятельности Виктор Афанасьевич относился очень ответственно, считая, что законодательство должно служить на благо людей, работать на повышение жизненного уровня населения.

За свою жизненную позицию, целеустремленность, неравнодушие и высочайший профессионализм Виктор Черушов пользовался заслуженным авторитетом и признанием у тех, с кем ему когда-либо довелось работать и просто быть знакомым.

«Церемония прощания с Почетным гражданином Пензенской области Виктором Черушовым состоится в четверг, 20 июля, в Центре культуры и досуга на улице Ленина с 10.00 до 12.00», — сообщает пресс-служба департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.


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