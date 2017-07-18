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Белозерцев поручил усилить контроль за пассажирскими перевозками

18 июля в 17:59 54 просмотра
, принадлежащих юридическим лицам, в Пензенской области случилось 49 ДТП, в которых четыре человека погибли и 70 получили травмы различной степени тяжести.

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За первое полугодие 2017 года из-за нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, в Пензенской области случилось 49 ДТП, в которых четыре человека погибли и 70 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Пензе зафиксирован рост происшествий данной категории.

«Есть большая претензия к водителям и руководителям транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки. Почему бездействуют собственники предприятий и главы муниципальных образований — не встречаются с коллективом, не приглашают сотрудников ГИБДД, не разбирают детально случай каждой аварии, доводя до сведения каждого водителя, какую ответственность он понесет за гибель пассажиров?», — сказал Иван Белозерцев.

Как отметил врио начальника Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Александр Гальдин, одной из причин роста числа подобных ДТП является несоблюдение в компаниях-перевозчиках режима труда и отдыха.

«Пример — случилось ДТП, в салоне маршрутного такси из-за экстренного торможения упала и получила травмы пассажирка. Выяснилось, что водитель в этот день отработал 15 часов, ночью вернулся в гараж и менее чем через четыре часа вновь вышел на маршрут, где еще 19 часов отработал», — рассказал Александр Гальдин.

Среди выявленных нарушений также значатся пренебрежение организацией инструктажа и стажировки для водителей.

Губернатор поручил главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву обсудить проблему на расширенном совещании с руководством транспортных компаний и представителями контролирующих органов.

«Когда утверждался тариф на пассажирские перевозки, предполагалось, что на каждой машине — два водителя, чтобы можно было перед рейсом полноценно отдохнуть. Получается, что в тариф заложено одно, а на деле экономят на безопасности пассажиров, создают аварийные ситуации, получая прибыль. Это недопустимо!» — отметил Иван Белозерцев.

«Нужно проанализировать ситуацию — к кому были претензии за эти полгода. Кто не готов выполнять свои обязательства по контракту, должен уйти с маршрута, чтобы уступить место добросовестным предпринимателям», — добавил он.

Особое внимание глава региона поручил уделить контролю организации перевозок детей и легальности оформления работающих на таких маршрутах водителей.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/07/18/17012453

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