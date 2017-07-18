Белозерцев: Мы должны сообща бороться против того, чтобы гибли люди

В Пензе в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. За шесть месяцев 2017 года в Пензенской области зарегистрированы 772 дорожно-транспортных происшествий, в которых 84 человека погибли и 1056 получили ранения.

«Меня как губернатора беспокоит то, что происходит на дорогах. Хотя за первое полугодие 2017-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось количество ДПТ, а также число погибших и травмированных в них людей. Но проблема остается серьезной», — отметил Иван Белозерцев.

По словам губернатора, во многом это обусловлено не только человеческим фактором, но и отставанием темпов развития уличной сети от уровня автомобилизации региона. В 2017 году на ремонт и содержание дорог в Пензенской области выделено 5,5 миллиардов рублей. Нужно организовать работу таким образом, чтобы ее результат положительно влиял на обеспечение безопасности участников дорожного движения, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов доложил, что неудовлетворительные дорожные условия сопутствовали 67% случаев ДТП, зафиксированных в регионе в 2017 году. Среди претензий автоинспекции к содержанию дорог — нечеткая горизонтальная разметка или ее отсутствие, недостаточное освещение, нехватка пешеходных переходов, дорожных знаков и барьерных ограждений.

«Главы муниципальных образований должны ежемесячно собираться с сотрудниками ГИБДД и анализировать ситуацию — где случилось ДТП, что к этому привело, и принимать меры. Задача местной власти — не только отремонтировать дороги, но и увидеть опасные моменты. Мы должны сообща бороться против того, чтобы гибли люди», — констатировал Иван Белозерцев.

Как доложил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев, на дорогах региона идет процесс нанесения горизонтальной разметки. В местах концентрации ДТП используется стойкий термопластик.

«В 2017 году планируется замена четырех километров барьерных ограждений, обустройство 16 автопавильонов и посадочных площадок и 21 пешеходного перехода. До 1 сентября будет полностью закончено обустройство переходов возле школ и дошкольных учреждений. Будут установлены камеры видеофиксации на трассах «Шемышейка — Лопатино», «Пенза — Лунино» и «Тамбов — Колышлей», — сообщил он.

93% всех дорожно-транспортных происшествий в Пензенской области произошло из-за нарушения водителями правил дорожного движения: выезд на встречную полосу, нарушения правил обгона и очередности проезда, несоблюдение дистанции. 13% аварий случается по вине нетрезвых автомобилистов. В такой ситуации особое значение приобретает системная профилактическая работа с населением.

«Проблемой нужно заниматься комплексно. Нужна социальная реклама — установка баннеров, трансляция видео- и аудиороликов в СМИ и интернете.

Часть ДТП совершают водители со стажем. Видимо, они настолько уверены в себе, что перестают концентрироваться на происходящем. Нужно им объяснить, установить на опасных участках баннеры с информацией о том, сколько здесь людей погибло и по какой причине, по дорожному радио напоминать, что отвлекаться на дороге недопустимо», — заявил губернатор.