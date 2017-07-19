В Москве разрабатывают летающие мотоциклы

Московская компания работает над созданием летающего мотоцикла и аэротакси, которые в будущем появятся на дорогах наряду с обычным транспортом, сообщает « ТАСС ».

Разрабатываемый грузовой дрон может перевозить людей пилотируемым и беспилотным способом.

«Мы представляем ряд новых технологий и стартапов, один из них — грузовой дрон. Молодая компания, которая является резидентом «Сколково», разработала и уже проэкспериментировала такой дрон. Мы надеемся, что он пойдет не только как опытная серия, а будет массовое производство», — рассказал руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

По его словам, производство и сборка являются московскими. Более того, у компании есть несколько патентов, в том числе — на создание аэротакси. В отличие от зарубежных аналогов, он может как подниматься, так и садиться на парковку для автомобилей, говорится в сообщении.