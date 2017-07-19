До окончания фотоконкурса от «Пенза-Пресс» остались считанные дни (видео)

Семейный фотоконкурс «Выходные с детьми» от информационного агентства «Пенза-Пресс» вышел на финишную прямую. До завершения приема работ остаются считанные дни. Впрочем, стать участником конкурса еще не поздно.

Яркие и необычные. Такие снимки ежедневно поступают организаторам фотоконкурса «Выходные с детьми» (0+) информационного агентства «Пенза-Пресс». Среди участников ведущая информационной программы «События"(16+) на «ТВ-Экспресс» Анна Сазонова. Дочку Алису она старается фотографировать как можно чаще. Признается, для того чтобы снимок получился интересным и необычным, требуется потратить много времени и сил.

«Детей фотографировать, вообще, довольно сложно. Потому что они очень непосредственные, и понять, что происходит в данный момент в этой маленькой голове, совершенно невозможно. И очень часто наши взгляды с ней на то, как должна выглядеть в конечном итоге фотография, не сходятся. Но, тем не менее, мы как-то пытаемся найти общий язык», — сказала она.

Сделать красивый снимок с ребенком может каждый родитель. Достаточно помнить несколько простых правил. Не перегружайте кадр, лишние предметы будут отвлекать ребенка. Дайте сыну или дочке в руки любимую игрушку или, если вы на природе, цветок. Ребенок расслабится и начнет улыбаться. Если же вы хотите получить более естественные снимки, попробуйте понаблюдать за малышом со стороны. Ребенок сам выберет, как ему встать и что делать. От этого фотография получится гораздо милее. Эти советы помогут вам сделать необычный снимок и увеличат шансы на победу в фотоконкурсе «Выходныес детьми».

«На следующей неделе мы подводим итоги конкурса. Осталось совсем немного времени. К счастью, погода нас радует хорошими деньками. И получить сочные, живые фотографии проще простого. Особенно, с нашими советами», — пояснила PR — менеджер ТРК «Экспресс» Ксения Козырь.

Чтобы принять участие в конкурсе, мамам и папам нужно заполнить анкету, которая прикреплена в специальном разделе на сайте информагентства «Пенза-Пресс». Вместе с ней на электронную почту onlinepenza@yandex.ru необходимо отправить несколько фотографий с вашим ребенком на отдыхе. В сообщении нужно указать имя и фамилию участника, возраст ребенка, а также телефон и e-mail для связи.

После того, как организаторы получат фотографии, их разделят на две конкурсные группы — до трех лет и от трех до пяти. Затем в каждой из них выберут по три победителя, которые получат подарки от партнера конкурса магазина «Детки конфетки».

Проголосовать за понравившуюся фотографию можно до 20 июля включительно. Торжественное награждение победителей состоится во вторник, 25 июля, сообщает телеканал «Экспресс».