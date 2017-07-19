На ул. Терновского убрали незаконную торговую точку

На улице Терновского в Пензе демонтировали незаконно установленную торговую точку.

«Собственник нестационарного объекта приглашался в администрацию Первомайского района Пензы по вопросам наведения порядка на муниципальном земельном участке, а также демонтажу нестационарного объекта в добровольном порядке. Кроме того, предпринимателю предлагались альтернативные варианты ведения предпринимательской деятельности в рамках действующего законодательства», — сообщает пресс-служба мэрии.

Специальной комиссией был составлен акт, подтверждающий незаконную установку нестационарного объекта. После чего бизнесмен самостоятельно демонтировал торговую точку.