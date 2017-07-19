Михаил Бабич не исключает возможности расширения географии «Гвардейца» (видео)

«Такая идея вынашивается. Но дело в том, что мы эту работу проводим совместно с Министерством обороны РФ на базе воинских участей, учебных центров и высших учебных заведений. Такой формат можно расширить по численности ребят, которых мы привлекаем, вы знаете, что мы не ограничивается только регионами округа, что мы приглашаем ребят из Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска. Двери открыты для участников из других регионов страны. Мы готовы расширяться, чтобы эта практика приходила в субъекты.

В идеале нужно стремиться к тому, чтобы в каждом регионе был базовый оборонно-спортивный лагерь по методикам, которые мы наработали, с учетом того практического опыта, который есть. Но главное, чтобы были соответствующие воинские части, воинские коллективы, потому что важно не просто организовать лагерь, а чтобы там дали полноценные знания, чтобы там были соблюдены все меры безопасности», — сказал Михаил Бабич.

«Гвардеец» проводится в Пензенской области с 2013 гола. Ежегодно участие в работе лагеря принимают 369 кадетов, воспитанников военно-патриотических клубов, подростков, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. В лагере — две смены, младшая и старшая. В в программу включаются теоретическая и практическая военная подготовка, спортивные и культурные мероприятия. Лагерь также проводится в Нижегородской области. Идея его создания принадлежит Михаилу Бабичу.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».