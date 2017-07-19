В Пензенской области интимное предложение закончилось убийством

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, 7 мая подсудимый находился в гостях у знакомой в селе Андреевка Каменского района. Во время застолья женщина предложила близость. Он отказался, из-за чего хозяйка стала оскорблять гостя. Разозлившись, мужчина взял нож и ударил ее в грудь не менее четырех раз.

Женщина скончалась в карете скорой помощи от множественных колото-резаных ранений.

Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.