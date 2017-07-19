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На двух улицах Пензы избавились от незаконной рекламы

19 июля в 16:59 222 просмотра

19 июля демонтировали незаконные рекламные конструкции с двух улиц Пензы.

В Пензе продолжается работа по очистке фасадов зданий от незаконной рекламы.

Так, 19 июля незаконно установленные рекламные панно и конструкции убрали на улицах Кирова и Аустрина, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/demontazh_nezakonnoy_reklamy_prodolzhaetsya/

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