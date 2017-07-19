На двух улицах Пензы избавились от незаконной рекламы

19 июля демонтировали незаконные рекламные конструкции с двух улиц Пензы.

В Пензе продолжается работа по очистке фасадов зданий от незаконной рекламы.

Так, 19 июля незаконно установленные рекламные панно и конструкции убрали на улицах Кирова и Аустрина, сообщает пресс-служба администрации Пензы.