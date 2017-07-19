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Полицейские установили личность водителя, сбившего ребенка

19 июля в 17:15 450 просмотров
сбил мальчика и скрылся с места аварии.

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В Пензе водитель иномарки сбил мальчика и скрылся с места аварии.

По информации регионального УМВД, автомобиль сбил мальчика во дворе дома на ул. Крондштатской. В результате аварии ребенок получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя иномарки, им оказался 45-летний мужчина.

За то, что водитель покинул место ДТП, составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение Правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью.

Дело направили на рассмотрение в мировой суд Октябрьского района.


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