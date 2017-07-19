Полицейские установили личность водителя, сбившего ребенка

По информации регионального УМВД, автомобиль сбил мальчика во дворе дома на ул. Крондштатской. В результате аварии ребенок получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя иномарки, им оказался 45-летний мужчина.
За то, что водитель покинул место ДТП, составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение Правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью.
Дело направили на рассмотрение в мировой суд Октябрьского района.