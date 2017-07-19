Полицейские установили личность водителя, сбившего ребенка

В Пензе водитель иномарки сбил мальчика и скрылся с места аварии.

По информации регионального УМВД, автомобиль сбил мальчика во дворе дома на ул. Крондштатской. В результате аварии ребенок получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя иномарки, им оказался 45-летний мужчина.



За то, что водитель покинул место ДТП, составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение Правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью.

Дело направили на рассмотрение в мировой суд Октябрьского района.