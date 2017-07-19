В Пензенской области за полгода изъяли 22 кг запрещенных веществ

В УМВД России по Пензенской области прошло заседание коллегии, на котором подвели итоги работы ведомства в первом полугодии 2017 года. В мероприятии приняли участие глава региона Иван Белозерцев и начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Рузляев.

«Юрий Рузляев в ходе мероприятия подчеркнул, что в Пензенской области сохраняется низкий уровень преступности — регион является одним из самых спокойных в России. Кроме того, сохраняется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений — таких, как убийства, грабежи и разбойные нападения. В сфере борьбы с распространением наркотиков выявлено более 600 преступлений, изъято 22 кг запрещенных веществ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Также руководитель УМВД отметил работу по противодействию организованной преступности: в этом году в суд направили уголовные дела в отношении 29 участников преступных сообществ. Сейчас осуществляется сопровождение расследования уголовных дел в отношении восьми организованных преступных групп общей численностью 78 человек.

Также в ходе заседания коллегии участники определили приоритетные задачи на второе полугодие. Так, Юрий Рузляев выделил борьбу с коррупцией, выявление преступлений в сферах ЖКХ, агропромышленного и топливно-энергетического комплекса.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил личный состав органов внутренних дел Пензенской области за вклад в обеспечение правопорядка в регионе. Он отметил работу участковых уполномоченных полиции и предложил каждый год проводить областной конкурс среди участковых и поощрять самых активных за достойную работу.