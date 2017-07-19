При покупке квартиры в Спутнике предлагают спецпредложение по ипотеке

Большинство пензенцев хотят улучшить свои жилищные условия. Чтобы стать счастливым владельцем квартиры в Городе Спутнике , строительный холдинг «Термодом» совместно с «Инвестторгбанком» предоставляет ипотечный кредит с первоначальным взносом всего 5%.

Таким образом, по ипотечной программе «Приобретение недвижимости» можно купить квартиру-студию в Городе Спутнике по первоначальному взносу в размере от 40 000 рублей.

Минимальная выплата за однокомнатную квартиру — от 67 тысяч рублей, двухкомнатную — от 89 тысяч рублей, а первоначальный платеж по ипотеке на первичном рынке за трехкомнатную квартиру площадью до 90 квадратных метров составит всего от 124 000 рублей.

Процентная ставка за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса на первичном и вторичном рынке.

В качестве первоначального взноса можно использовать жилищные сертификаты и материнский капитал. Размер минимальной суммы кредита — 300 тысяч рублей. Средства по ипотечному кредиту предоставляются на срок до 25 лет. Максимальная сумма кредита определяется на основании оценки кредито- и платежеспособности покупателей и предоставленного обеспечения. Кроме того, отсутствует комиссия за выдачу кредита.

Подробная информация по условиям кредитования — по телефону справочной службы 8−800−200−45−45 или на сайте Банка www.penza.itb.ru.