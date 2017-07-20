Пензенские спортсмены вышли в финал Чемпионата мира

Илья Захаров и Евгений Кузнецов, выступающие за Пензенскую область, вышли в финал.

В Будапеште завершился шестой день Чемпионата мира по водным видам спорта. В финал в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина вышли спортсмены, выступающие за Пензенскую область, Илья Захаров и Евгений Кузнецов с шестым (471,30 балла) и седьмым результатами (464,75) соответственно.

Первым стал китаец Цао Юань (517,45), второе место завоевал спортсмен из Великобритании Джек Ло (458,75) и замкнул тройку лидеров мексиканец Пачеко Маруффо (471,70).

«20 июля состоится финал в этом виде программы, Чемпионат мира завершится 30 июля», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.