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Кувайцев поручил очистить от незаконной рекламы ул. Московскую

20 июля в 12:45 248 просмотров
, в рамках которого обсуждались вопросы размещения в городе несанкционированной рекламы.

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20 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, в рамках которого обсуждались вопросы размещения в городе несанкционированной рекламы.

«Город наводнен рекламными объявлениями. Заляпаны, по-другому не скажешь, заборы и столбы световых опор. Остановочные павильоны, современные, выполненные в стекле и металле, так заклеили, что невозможно оттереть», — отметил глава городской администрации.

Также он сообщил, что 21 июля пройдет «санитарная пятница», в ходе которой городские территории очистят от несанкционированной рекламы и объявлений.

«Частная фирма, которая установила несколько остановочных павильонов в городе, содержит их в чистоте. Почему мы не можем этого сделать?» — поинтересовался Виктор кувайцев.

Он поручил привлечь к этой работе не только муниципальных служащих, но и работников организаций и учреждений всех форм собственности, сообщают в горадминистрации.

Виктор Кувайцев также дал задание рекламной службе города активней освобождать центр Пензы, в частности улицу Московскую, от несанкционированной рекламы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/soveshchanie_po_sanitarnoy_pyatnitse/

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