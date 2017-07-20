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Семенов принял участие в совещании с замглавы Минстроя Мавлияровым

20 июля в 12:54 242 просмотра
, которое провел замминистра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров.

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Зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов принял участие в совещании с регионами в режиме видеоконференции, которое провел замминистра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров.

Как пояснили в пресс-центре облправительства, участники совещания обсудили ситуацию с объектами капитального строительства, расположенными в зоне минимальных расстояний от магистральных трубопроводов.

Мавлияров сообщил о необходимости систематизировать данные о количестве подобных зданий и сооружений.

«Сегодня нам необходимо понять, сколько объектов капстроительства оказалось в зонах особого регулирования и как затрагиваются интересы населения на таких территориях, нужно оценить необходимость вмешательства или сноса объектов, которые в этой зоне оказались. Тогда мы сможем правильно принимать решения по всем нашим территориям с особыми условиями использования», — подчеркнул он.

Зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов отметил, что в регионе уже ведется работа в данном направлении, и есть результаты.

Глава региона Иван Белозерцев провел ряд встреч с руководством ПАО «Транснефть», по их итогам были достигнуты договоренности по обеспечению безопасности жилых домов, располагающихся в охранной зоне нефтепровода рядом с Кузнецком.

Также было принято решение о создании защитных сооружений и замены участков магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, которые выработали нормативный срок эксплуатации.

«Это позволит жителям домов, попавших в охранную зону, остаться в местах своего проживания, и обеспечит безопасность объекта», — пояснил зампред правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/07/20/11241362

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