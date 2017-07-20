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Пензенцы знакомятся с фермерским хозяйством Башкортостана

20 июля в 13:30 216 просмотров

Пензенская делегация с рабочим визитом посещает Республику Башкортостан.

Мероприятия проходят в рамках участия в III Всероссийском семинаре-совещании «Государственная поддержка малых форм хозяйствования и устойчивого развития сельских территорий».

Пензенская делегация ознакомилась с деятельностью крестьянского фермерского хозяйства Фавиля Хабибрахманова, расположенного в Буздякском районе республики. Фермерское хозяйство — одно из ведущих сельхозпредприятий в Башкортостане. Основным видом деятельности является производство овощей открытого и защищенного грунтов.

Делегация региона посетила тепличный комплекс фермерского хозяйства. В 2016 году производство и реализация овощной продукции составили 6,5 тыс. тонн. Тепличный комплекс — инвестиционный проект, на данный момент в производство введено 6,1 гектаров.

«Планируется, что к 2018 году завершатся строительные работы и предприятие выйдет на заявленную мощность в 11 тыс. тонн овощей в год», — пояснили участникам Всероссийского семинара во время экскурсии по комплексу.

В рамках визита на предприятие было отмечено, что хозяйство также занимается выращиванием яровой, озимой пшеницы, ячменя, сахарной свеклы, подсолнечника. В распоряжении хозяйства имеется развитая инфраструктура и автопарк, позволяющие обслуживать и развивать сельхозпроизводство.

«Кроме того, в рамках визита пензенская делегация посетила демонстрационную площадку, на которой была представлена продукция отрасли пчеловодства республиканских фермерских хозяйств», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/07/20/13071107

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