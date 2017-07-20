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Пензенца задержали с крупной партией наркотика

20 июля в 13:58 390 просмотров

Полицейские изъяли у пензенца наркотики в особо крупном размере.

Ночью в Пензе на улице Островского сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля «ВАЗ-2110», который вел себя подозрительно. При осмотре полицейские нашли салоне авто шприцы, прозрачную банку с веществом белого цвета, электронные весы и пустые гриппер-пакеты.

Вещество направили на экспертизу, по результатам которой оно было определено как наркотическое, массой около 300 граммов.

Водитель машины — пензенец 1983 года рождения. Его уже привлекали к уголовной ответственности.

«Он пояснил, что наркотики нашел на территории Октябрьского района и присвоил для личного употребления», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Также его привлекли к административной ответственности: по факту отказа от прохождения от медицинского освидетельствования ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав от полутора до двух лет.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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