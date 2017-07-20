В Пензе простились с Почетным гражданином области Владимиром Черушовым

В Пензе 20 июля в Центре культуры и досуга прошла церемония прощания с Почетным гражданином области, экс-председателем Законодательного Собрания Виктором Черушовым.

Проститься с Виктором Афанасьевичем Черушовым пришли сотни пензенцев: родные, близкие, коллеги и друзья. В их числе были первые лица города и области.

«Ушел из жизни яркий, интересный руководитель. Вместе с ним уходит эпоха. Таких, как он, остается все меньше и меньше», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также глава региона отметил, что Виктор Черушов обладал высоким авторитетом среди коллег, отличался прекрасными качествами — воспитанностью, честностью, интеллигентностью.

«Сослуживцы подчеркивают его высокий профессиональный уровень, его чувство ответственности, дисциплины. Его заслуги отмечены государственными наградами, но самая главная награда — почтение жителей области. Они всегда ценили его труд и вклад в развитие региона. Друзья и коллеги скорбят вместе с родными и близкими. Поклон за все, что им сделано. Светлая память», — выразил соболезнования председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«На таких людях, как Виктор Афанасьевич Черушов, держится Пензенская земля. Он — образец для молодежи того, как надо работать с людьми, общаться с населением. Светлая память о нем надолго останется в наших сердцах», — сказал депутат Законодательно Собрания Александр Гуляков.

Виктор Черушов рано начал трудовую деятельность, с 16 лет работал на заводе токарем, затем учился в железнодорожном училище. На протяжении всей жизни он занимал высокие должности. Был начальником управления коммунального хозяйства Пензенского горисполкома, начальником управления ЖКХ Пензенского облисполкома. Избран депутатом Законодательного Собрания Пензенской области второго и третьего созывов, а в 2003 году занял пост председателя.

Владимир Черушов ушел из жизни на 82-м году жизни.