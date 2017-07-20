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В Каменке продавали спиртное с признаками фальсификации

20 июля в 14:16 216 просмотров

В ходе проверки пензенских магазинов и предприятий общественного питания специалистами минсельхоза были найдены нарушения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе мониторинга в Каменке на ул. Белинской выявили факт продажи спиртного с признаками фальсификации марки.

Информацию о нарушении направили в территориальный отдел полиции.


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