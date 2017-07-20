В Каменке продавали спиртное с признаками фальсификации

В ходе проверки пензенских магазинов и предприятий общественного питания специалистами минсельхоза были найдены нарушения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе мониторинга в Каменке на ул. Белинской выявили факт продажи спиртного с признаками фальсификации марки.

Информацию о нарушении направили в территориальный отдел полиции.