В России будет создана единая информационная система о сельхозземлях

Как сообщает пресс-центр облправительства, совещание провел директор Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России Игорь Козубенко. Были затронуты вопросы создания информационной системы мониторинга земель сельхозназначения.

Также участники совещания обсудили организацию работ в регионах и проработку вопросов по представлению в федеральное аграрное ведомство информации по использованию сельскохозземель для налаживания работы федеральной информационной системы.

Игорь Козубенко подчеркнул важность актуальности направляемой информации.

«Нам необходимо иметь точные показатели по площадям неиспользуемых земель, площадям земель, введенных в сельхозоборот, а также информацию о производимых сельхозкультурах на землях сельхозназначения», — призвал он.

Создание единой федеральной информационной системы о сельхозземлях и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, планируется осуществить до 2020 года. Для этих целей будет модернизирована Федеральная государственная информационная система «Функциональная подсистема «Электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения».

«Система мониторинга позволит получать актуальную и достоверную информацию о землях сельскохозяйственного назначения, включая информацию о местоположении, состоянии и фактическом использовании таких земель и состоянии сельскохозяйственной растительности», — добавили в пресс-центре.