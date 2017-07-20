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В Индии новым президентом стал член низшей касты неприкасаемых

20 июля в 14:54 124 просмотра
, которого выдвинула Индийская народная партия.

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В Индии избрали нового президента — им стал Рам Натх Ковинд, которого выдвинула Индийская народная партия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV и избирательную комиссию. Ковинд набрал более 65% голосов выборщиков.

Рам Натх Ковинд — 41-й президент страны с 1950 года, когда в Индии был введен этот пост. Также он стал вторым президентом-выходцем из далитов — членов низших каст неприкасаемых.

Полномочия действующего президента страны Пранаба Мукерджи истекают 24 июля, избранный глава государства вступит в должность на следующий день.

Сами выборы прошли 17 июля — президент избирался не на всеобщих выборах, а коллегией выборщиков, в которую входят члены верхней и нижней палаты парламента страны, а также законодательных собраний штатов. В голосовании приняли участие 4896 человек, 776 из них — депутаты верхней и нижней палат парламента страны. Голоса выборщиков не равны — каждый имеет определенное число голосов в зависимости от численности населения штата.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=9sK9nWL7Sl8

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