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На пензенских дорогах работают 33 бригады

20 июля в 15:25 142 просмотра

Ремонтные работы ведутся на 16 дорожных объектах в Пензе.

Ремонт уличных дорог проводится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, новый бордюрный камень устанавливают на проспекте Победы и на улицах Литвинова, Красной, Пушанина, Краснова, Лозицкой, Ударной, Германа Титова, Калинина, а также на дороге к стадиону «Зенит».

Асфальтируют дороги на улицах Коммунистической, Карла Маркса, Рахманинова и Кулибина, подготовка к ремонтным работам идет на улице Ростовской, на улице Свердлова демонтируют старые бордюры.


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