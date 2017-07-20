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Пензенцам напомнили о правилах поведения у воды

20 июля в 15:45 114 просмотров

В Пензе провели очередной рейд по местам отдыха горожан у водоемов.

Участники мероприятия проверили место отдыха, расположенное около водоема рядом с ГБУЗ «Клиническая больница имени Захарьина». Оно пользуется у горожан большой популярностью.

Во время рейда проверяющие особое внимание обратили на детей и подростков, которые находились у воды без сопровождения взрослых.

Отдыхающим рассказали об опасности купания в запрещенных местах, о правилах поведения у воды.

«Во избежание несчастных случаев с участием детей родителям выдали памятки с правилами поведения на воде и оказания первой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/gorozhanam_napomnili_o_pravilakh_povedeniya_u_vody/

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