В России готовится новая перетряска игорного бизнеса?

Кто-то вспомнит, что он запрещен в стране с 2009 года. Но ведь остались несколько легальных игровых зон в Приморье или на Балтике. Вполне законно существуют всевозможные лотереи, букмекерские конторы и «розыгрыши призов».

Все знают и о полулегальном сегменте в виде «интернет-клубов», где спокойно крутятся барабаны запрещённых «одноруких бандитов». Наконец, существует море возможностей рискнуть деньгами в Интернете не выходя из дома. Властям не даёт покоя мысль, что позакрывав 8 лет назад все приличные казино, они лишились многих миллиардов налогов и не решили ни одной из анонсированных проблем. Всё правильно: ни тогда, ни сейчас о людях никто не думал.

Кнопка удовольствия

В конце 2000-х по Госдуме гуляло несколько законопроектов о регламентации игорного бизнеса: один предлагал его вовсе запретить, другой — перевести в специальные резервации, третий — лишь повысить налоги и уровень комфорта в игорных заведениях. Но ничего конкретного не говорилось про защиту и реабилитацию людей, больных игрой. Ни слова про трудоустройство десятков тысяч сотрудников казино, которые ничего другого не умеют. А ведь целью объявлялась именно защита граждан, которые спускают зарплаты, не донося до дома.

Конечно, назывались и более правдоподобные причины запрета. Якобы кое-кто из первых лиц патологически казино ненавидит. К тому же значительная доля игорных заведений контролировалась грузинскими ворами в законе, а с Грузией у нас в 2008 г. случилась небольшая война. Объём легального игорного сектора оценивался в 5−6 млрд долларов ежегодно. По нынешнему курсу это 300−350 млрд рублей, с которых платились налоги. Самый цимес, конечно, в Москве, но и на провинцию приходилось до трети сборов. А 80% средств от этой трети проходило через казино в киосках, «столбы», «ромашки» и прочие полумошеннические приспособления.

Существовала версия, будто крупные сети вроде «Джекпот» и «Вулкан» затеяли всю реформу, чтобы расчистить себе территорию от мелочи, но потом «не справились с управлением».

К моменту запрета игорного бизнеса Россия была всерьёз больна лудоманией. Среди пользователей мировых интернет-казино россияне составляли 15%. Хотя у врачей нет чётких критериев, кого считать патологическим игроком, Минздрав полагал, что их 300 тыс. в Москве и не менее 50 тыс. в Петербурге. Предлагались и критерии лудомании: человек должен тратить в игорных заведениях не менее 40% своего бюджета или мучить «однорукого» не менее 40 часов в неделю.

Но если он засаживает только треть зарплаты, можно ли считать его здоровым?

— В интернет-клубах сидят натуральные зомби. Чтобы еда или кофе не попала на технику, им запрещают есть и пить за игрой. А они потом не верят, что просидели у аппарата 10 часов, — говорит бывший крупье Вадим Волков. — Солидные клиенты, занесённые по их же просьбе в чёрные списки казино, приходили как зрители и вели игру через ассистентов. Или двигали фишки отломанной от манекена рукой, поскольку обещали не брать пресловутые кружочки в руки. Кое-кто надевал «фартовые» пиджаки, снимал «на счастье» проститутку и даже заходил перед игрой в приносящую удачу кабинку в туалете. Некоторых ловят на использовании фальшивых документов при попытке приобрести новую членскую карту. В Питере был случай, когда игрок сделал ради этого пластическую операцию на лице. На всех больных лудоманией государство просто плюнуло. Понятно, что алкоголик не престанет пить, если водку уберут из магазинов. А игроков с более-менее цивилизованного рынка выбросили в полуподпольный мрак, не запустив общенациональных программ их реабилитации.

Государство прекрасно понимало, что запрет лишь отправит отрасль в подполье. В Китае после запрета игорного бизнеса насчитали более миллиона подпольных игровых автоматов. В Турции, где азартные игры запретили в 1980 г. ввиду повального обнищания населения, пыхтят не менее тысячи нелегальных казино. В Иране власти пошли ещё дальше: за организацию игорного заведения здесь казнят. Помогло? Ничего подобного: жители поголовно играют в кости и нарды на деньги, а государство не имеет с этого ни единого динара налогов.

Русский Лас-Вегас

Зато в России без конца ссылались на опыт США: дескать, после войны играть на деньги запретили везде, кроме штата Невада. И вот теперь у них есть Лас-Вегас — игорная столица мира, построенная в пустыне. Вот и мы поднимем российскую провинцию, создадим наш «Вегас» где-нибудь на Кубани, и крестьяне из Оренбурга будут летать туда чартерами, чтобы перекинуться в блек-джек. При этом каждый россиянин знает из фильмов с Робертом де Ниро, что послевоенную Америку после запрета наводнили нелегальные букмекерские конторы, лотереи, тотализаторы, организованные мафией, которая и инвестировала в Лас-Вегас. Менее известно, что власти быстро осознали ошибку, игорный бизнес восстановили в правах в 36 штатах. Сегодня в той же Калифорнии в два раза больше казино, чем в Неваде.

В России решили учредить сразу четыре Невады. В «Сибирской монете» на Алтае первое казино открыли лишь в конце 2015 г. — спустя почти 7 лет после закрытия. Зона «Янтарная» в Калининградской области в 2009 г. выглядела куда более перспективной: море, курорты, близость заграницы. Выделили даже бывший аэродром люфтваффе с сохранившимися бункерами, хотя представить в них рулеточные столы было бы дико. Прошло 5 лет — и губернатор предложил правительству обсудить «концепцию игорной зоны». Читай — денег не нашлось, а в кризис их не будет и подавно. Наконец, под зону «Приморье» выделили 620 га в пригороде Владивостока. Тут планировалось создать мечту лудомана: четыре казино, три гостиницы, ипподром, поля для гольфа и горнолыжный комплекс. Что происходит в «Приморье» сегодня? Читаем: строительство игровой зоны находится в стадии разработки проекта.

Дела пошли только в зоне Азов-Сити: там построено целых три казино. Чем Азов похож на Лас-Вегас, так это оторванным месторасположением: в степи, до Ейска — 50 км, до ближайших аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре — 200 и 270 км соответственно. В остальном общего мало. В окрестностях кубанского Вегаса отлично зарабатывают разве что трактористы: вытягивают застрявшие в грязи легковушки игроков, дерзко требуют за услугу 3 тыс. рублей. В планах инвесторов были вложения 16 млрд: планировалось строительство аэропорта, автовокзала, вокзалов. Но тут правила русской рулетки, как водится, изменились.

В 2014 г. в Федеральный закон «Об игорной деятельности» внесли очередные поправки. Широко обсуждалось создание новой игорной зоны в Крыму, но буквально накануне голосования в Госдуме пакет дополнили. И теперь в Краснодарском крае игорная зона может размещаться только на участках, выделенных под строительство олимпийских объектов. Ходят слухи, что поправку пролоббировали владельцы опустевшей после Игр недвижимости в Сочи, Адлере, Красной Поляне. Сбербанк, например, получил четыре пятизвёздочных отеля общей стоимостью 80 млрд руб., заполняемость которых оставляет желать лучшего. В общем, Азов-Сити работает до 2019 года.

И дело даже не в том, что зарегистрированные здесь компании заплатили в бюджет одного только Краснодарского края 1 млрд рублей налогов. И не в том, что они создали сотни рабочих мест для местных. Не жалко и 10−14 млрд рублей, которые правительство готово выделить в качестве компенсации инвесторам Азов-Сити, хотя это и за версту попахивает распилом. Не призываем лить слёзы по людям, больным игрой. Важно, что нынче перепады настроения власти отзываются и в не связанных с казино отраслях.

Даже далёкие от макроэкономики россияне начинают догадываться, что благосостояние державы зависит не от нефти и газа, не от колебания мировых цен. Главный вопрос — в доверии: захотят ли граждане достать заначки и вложить их в дело?

Поверят ли, что у них с чиновниками общая цель — процветание страны? Или предпочтут расслабляться с шашлыками на дачах и курортах в ожидании лучших времён? И смекнёт ли иностранный инвестор, что российская власть обеспечит нормальную правовую среду для его вложений. Особенно если эта власть чудит на глазах.

А когда речь идёт конкретно о деньгах, мантры про «вставание с колен» не помогают. В первом полугодии 2017 г. отток капитала из России составил, по оценке Центробанка, 14, 7 млрд долларов. Это на порядок меньше, чем во время паники

2014−2015 гг., но на 60% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Если после свидания вас не пригласили зайти на чай, значит, вы были неубедительны — где именно, уже не важно. Не принципиально, что сильнее влияет на инвестора: падение рубля, исчерпание Стабфонда, коррупция или отсутствие внятных правил игры. Главное, что даже на этом фоне власть не собирается всерьёз напрягаться ради каких-то там предпринимателей, которых привыкла видеть в очереди у своего кабинета. А самое страшное — власть не видит в этом проблемы.

Денис Терентьев



Газета «Аргументы недели» № 28 (570) от 20.07.17







