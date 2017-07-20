Пензенец пожаловался на приезжающий по ночам мусоровоз

В « Жалобной книге » ИА «Пенза-Пресс» пензенец пожаловался на мусоровоз, который мешает ему и жителям соседних домов спать по ночам. Мужчина уже обращался по этому поводу, но машина продолжает приезжать в то же время.

«Вывоз мусора в ночное время — Мира, 33 (Часть 2)

Уже обращались к вам по этому вопросу. 17 июля был получен ответ от администрации города № 6−13−6313, в котором за подписью Юрия Ильина сообщалось, что руководителю ООО «Управление благоустройства и очистки» было направлено письмо о недопущении нарушения графика вывоза ТБО. И, по графику, вывоз по нашему адресу должен осуществляться в 6.30.

Дело в том, что как приезжал мусоровоз в 2:30, так и приезжает. До сотрудников этой организации так и не довели это письмо либо оно просто не дошло.

На фото — тот самый мусоровоз, который приезжает без приглашения по ночам и будит жильцов пяти домов (фото сделано 20.07.2017). Вопрос: какие меры будут применены к ООО «Управление благоустройства и очистки» за игнорирование распоряжения администрации Пензы? И когда, наконец, мы перестанем просыпаться по ночам?» — написал пензенец.