На покупку учебников для пензенских школ выделят еще больше денег

По поручению Ивана Белозерцева, в рамках государственной программы «Развитие образования в Пензенской области на 2013−2020 годы» выделяется дополнительно пять миллионов рублей на обеспечение школьников учебниками.

«Пензенские школьники должны своевременно быть обеспечены учебниками в полном объеме», — дал распоряжение губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, общая сумма средств, направленные на эти цели, превысила 56 миллионов рублей. Уже приобретено порядка 148 тысяч учебников. До 20 августа они должны поступить в школы региона.

Два миллиона рублей на приобретение учебников для школы в Городе Спутник.

«Микрорайон активно развивается, школа уже сейчас наполнена детьми, которым нужна хорошая учебная литература, поэтому я принял решение изыскать дополнительные средства на укомплектование школьной библиотеки», — сказал Иван Белозерцев.

Еще более трех миллионов рублей будет выделено на приобретение учебников иностранного языка для 5−6 классов, в которых, согласно ФГОС, обязателен к изучению второй иностранный язык.