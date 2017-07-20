Жители Пензы жалуются на качество ремонта дорог (видео)

Дорожные рабочие устанавливают новый бордюрный камень на Южной поляне. Ремонт привлек внимание жителя одного из домов по улице Калинина. Бордюр заменили по всей длине дорожного полотна, а вот остановки обделили. Мужчина пожаловался, что дожидаться общественный транспорт стало небезопасно, и выглядит это не эстетично. Кроме того, в асфальт закатали и газоны, на которых растут деревья.
«В течение двух недель люди жили ожиданием лучшего, а в результате получилось, как всегда. Старый бордюр выкопали, а новый положен только местами, остановки Свердлова в обоих направлениях, а вместе с ними и ожидающие транспорт жители города, остались не защищенными. Допускаю, что мы не в курсе всех задумок, но согласитесь, то, что получилось — далеко не соответствует благоустройству», — возмутился житель Пензы Владимир Борисов.
Эти опасения пензенца разделяют и другие горожане. Уложенный наспех асфальт, да еще и на клумбы, долго точно не прослужит.
В городском департаменте ЖКХ объяснили, что рабочие установили бордюрный камень строго по плану. У остановок появятся заездные карманы. Но начать работы мешает проложенный под землей телефонный кабель. К тому же, чтобы спилить мешающие тополя, необходимо получить в городском управлении ЖКХ порубочный билет.
«Сейчас главный удар брошен на основную магистраль, поэтому карманы немного позже будем делать. Основная задача — перекрыть всю магистраль, пустить транспорт, и затем приступим к установке заездных карманов», — сообщил заместитель директора департамента ЖКХ г. Пензы Валерий Яцко.
Бордюры вдоль дороги установили надежно. Внизу — слой уплотненного песка, затем — пять сантиметров щебня и десять сантиметров бетонной смеси. Еще по десять сантиметров бетона с каждый из сторон бордюра. По словам специалистов, при бережной эксплуатации он прослужит минимум шесть лет.
«Они отвечают всем ГОСТам, соответствуют требованиям, стоят не первый год. Проверяем бортовой камень в лабораториях», — пояснил начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.
Всего в городе предстоит установить более 70000 погонных метров бордюрного камня, создать подъездные карманы везде, где это позволяет застройка, восстановить около 80 светофоров и более 4000 дорожных знаков. Всего в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году в Пензе отремонтируют около 70 километров дорожного полотна, сообщает телеканал «Экспресс».