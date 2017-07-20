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На улице Мира впервые за 20 лет отремонтировали дорогу (видео)

20 июля в 19:13 166 просмотров
«Безопасные и качественные дороги» в Пензе привели в порядок еще одну магистраль. Проезжую часть на улице Мира капитально не ремонтировали более 20 лет.

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По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Пензе привели в порядок еще одну магистраль. Проезжую часть на улице Мира капитально не ремонтировали более 20 лет.

Дорогу заасфальтировали, установили бордюрный камень, заменили светофоры и дорожные знаки, сообщает телеканал «Экспресс». Стоимость работ на участке в 23000 квадратных метров составила 27 миллионов рублей. Специальная комиссия, в которую вошли представители различных ведомств и общественных организаций, провели процедуру приемки объекта.

«Завершающий этап обследования. До этого лаборатория брала вырубки, проверяла на уплотнения. Сегодня проверяем уклоны, протяженность, все показатели соответствуют проекту», — сообщил главный инженер подрядной организации Валентин Куканов.

«Проведены работы по укладке выравнивающего верхнего слоя, по замене бортовых камней общей протяженностью 3723 погонных метра», — добавил директор департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин.


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