В Пензенской области прожиточный минимум вырос на 533 рубля

В Пензенской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2017 года.

Проект постановления, определяющего величину прожиточного минимума, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится 24 июля. После этого документ будет представлен губернатору Ивану Белозерцеву.

Согласно проекту, прожиточный минимум на душу населения во втором квартале 2017 года, в среднем, составил 9091 рубль. Для сравнения, в первом квартале он равнялся 8558 рублям. Таким образом, прожиточный минимум в Пензенской области за квартал вырос на 533 рубля.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен во втором квартале в размере 9771 рубя (в первом квартале — 9182 рублей), для пенсионеров — 7499 рублей (в первом квартале — 7065), для детей — 9470 рублей (в первом квартале — 8964).

Средняя стоимость потребительской корзины равняется 8493 рублям, из которых 4116 рублей — на продукты питания, 2172 рубля — на непродовольственные товары, 2205 рублей — на услуги. Расходы по обязательным платежам и сборам установлены в размере 598 рублей.

Для сравнения, в первом квартале 2017 года потребительская корзина оценивалась в 7997 рублей, из них 3871 — это продукты питания, 2052 рубля — непродовольственные товары, 2074 рубля — услуги. Расходы по обязательным платежам и сборам устанавливались в размере 561 руб.