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В Пензенской области устроят мотопроверку

20 июля в 16:58 280 просмотров

21 июля в Пензенской области проверят водителей мототранспортных средств.

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, в регионе проведут мероприятия, направленные на предупреждение аварий с участием водителей мототранспортных средств.

Проверки призваны повысить контроль соблюдения Правил дорожного движения мотоциклистами.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными. Также при движении на двухколесном транспорте нужно использовать средства защиты (мотошлемы и другую защитную экипировку).

«Любая неисправность или оплошность при управлении транспортным средством может привести к непоправимым последствиям», — сообщают в региональном ведомстве.

Напомним, в Пензе за последний месяц произошло несколько страшных аварий с участием мотоциклов. Так, 27 июня на улице Суворова погиб мотоциклист, врезавшийся в «Ладу Приору», 18 июля на проспекте Победы водитель мотоцикла перелетел через «Рено Дастер». Мужчина, управлявший двухколесным транспортом, также скончался на месте. На улице Луначарского мотоциклист влетел в «ГАЗель». О состоянии пострадавшего официальных данных нет.


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