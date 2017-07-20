Делегация из Пензы изучает опыт развития животноводства в Башкортостане

В Республике Башкортостан пензенская делегация ознакомилась с деятельностью животноводческого предприятия ООО СХП «Нерал-Матрикс». Оно было модернизировано в рамках республиканской целевой программы «Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан». В ходе посещения объекта АПК руководители ООО СХП «Нерал-Матрикс» рассказали о производстве молока, кормозаготовительных работах. Участники обсудили актуальные вопросы развития молочного скотоводства.

«На комплексе содержится 1800 голов КРС, скот полностью племенной, голштино-фризской породы. В 2015 году на предприятии надой молока на одну корову составил 5600 кг, в 2016 году этот показатель повысился до 7800 кг, а к концу этого года планируем получить 8400 кг. План к 2020 году — довести до 10 тыс. кг», — прокомментировало руководство молочного комплекса.

Участники семинара продолжили изучение развития отрасли животноводства Республики Башкортостан, посещая семейную животноводческую ферму Фазыла Галимова. Фермерское хозяйство специализируется на разведении овец, коз, кроликов и водоплавающей птицы.

«Кроме того, участники Всероссийского мероприятия обсудили вопросы поддержки малых форм хозяйствования, производства и реализации фермерской продукции», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.