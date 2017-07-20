Для пензенских инвалидов устроили мастер-класс по пауэрлифтингу (видео)

Спорт доступен каждому. В многофункциональном тренажерном зале Пензы для маломобильных групп населения на базе городского центра культуры и досуга прошел открытый урок по пауэрлифтингу. О секретах выполнения различных упражнений людям с ограниченными возможностями здоровья рассказали опытные спортсмены.

Тренажерный зал для маломобильных групп населения Юрий Редкостин посещает уже второй год. При его заболевании поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Чтобы мышцы не атрофировались, требуются регулярные занятия спортом. Так, три раза в неделю по полтора часа под присмотром опытного тренера он занимается по специальной программе, направленной на поддержание тонуса мышц.

«Я начинаю с беговой дорожки, потом делаю «бабочку» и жим, затем подтягиваюсь и отжимаюсь», — рассказал он.

Кроме Юрия, тренажерный зал для маломобильных групп населения при городском центре культуры и досуга посещают еще около 30 человек. Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе — и прикованные к инвалидному креслу, могут беспрепятственно пользоваться любыми тренажерами.

«В летний период увеличивается количество народа, я имею в виду инвалидов колясочников, потому что доступно. Сейчас транспорт пустили, автобусы ходят с подъемником. Зимой будет сложнее, конечно, но мы будет решать этот вопрос», — сказал член Совета по делам инвалидов при губернаторе Пензенской области Александр Казаков.

Несколько раз в месяц в многофункциональном тренажерном зале проходит открытый урок. На этот раз своим опытом и знаниями со спортсменами из Октябрьского района Пензы поделился неоднократный участник и призер чемпионатов России и Европы по пауэрлифтингу Сергей Чугуров. Со слов профессионального атлета, при желании и трудолюбии в этом виде спорта можно достичь высоких результатов, даже несмотря на ограниченные возможности.

«В пауэрлифтинге давно выступают ребята с ограниченными возможностями. У нас в Пензе очень крутая команда есть от Ломова и от Сердобска. Постоянно ездят выступать на соревнования. Ребята с весом по 60кг там жмут лежа 150 кг», — пояснил тренер по фитнесу и пауэрлифтингу Сергей Чугуров.

Участниками открытого урока стали около 20 человек. Некоторые после общения с профессиональным спортсменом пожелали записаться в тренажерный зал, сообщает телеканал «Экспресс».