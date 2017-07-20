Пензенцы смогут пройти обследование на выездной медицинской консультации (видео)

«Если человек к нам пришел, увидел, что у него повышенны глюкоза, холестерин, во-первых, должен задуматься о своем здоровье, обратиться к участковому терапевту и дальше проходить обследования. Может быть, у него уже сахарный диабет, или просто надо подкорректировать питание», — сказала медицинская сестра центра здоровья «Городской поликлиники» Галина Гусева.
«Подобные мероприятия очень востребованы населением, так как это дает возможность без предварительной записи к врачу получить определенный набор медицинских услуг», — добавила заместитель главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.
Подобная акция проводилась в пензенских парках в 2016 году, тогда медикам удалось привлечь внимание сотен горожан.
В августе специалисты снова будут консультировать жителей города в одном из парков Пензы. За день рассчитывают принять от 150 до 200 человек, сообщает телеканал «Экспресс».