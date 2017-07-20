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Пензенец вымогал деньги за пикантное видео

20 июля в 17:51 794 просмотра

Пензенца осудили за вымогательство под угрозой распространения интимного видео.

45-летний житель Пензы вымогал у несовершеннолетней девушки деньги, угрожая, что распространит в интернете видео интимного содержания с ее участием.

«Потерпевшая согласилась заплатить, но подсудимый постоянно увеличивал требуемую сумму, вымогая сначала 5000 рублей, затем 10000 рублей, а впоследствии 12000 рублей», — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Пензы.

Полицейским удалось задержать вымогателя. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет условно с испытательным сроком один год. Кроме того, мужчина заплатит штраф 50 тысяч рублей.


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