Уроженка Пензы Н. Каресли: Война в Сирии расставила акценты в человеческих отношениях

Наталья Каресли, советская и сирийская актриса кино, уроженка Пензы, посетила свою малую родину. Сегодня на ее счету — больше десятка ролей в таких фильмах как «Родные», «Уходя — уходи», «Мы говорим по-русски», «Деревенская история», «Добро пожаловать в Сирию» и многих других. Уже 32 года Наталья Вячеславовна живет в городе Дамаске в Сирии.

Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» встретился с ней, поговорив о жизни в государстве, жизнь которого опалена войной, о том, с какими трудностями столкнулась при исполнении первой роли и работе с великим мастером Алексеем Баталовым.

— Здравствуйте! Вот уже без малого тридцать два года вы живете в городе Дамаск в Сирии. Какой вы запомнили Пензу, когда уезжали из нее, и часто ли возвращаетесь в родной город?



— Здравствуйте! Память детства, юности — самая цепкая, эмоциональная и, как бы ни менялся облик города, узнаю его по всему, прежде всего, по людям — мои земляки остались такими же отзывчивыми, трудолюбивыми, доброжелательными. Начиная с 1974 года приезжаю сюда ненадолго раз в год-два. Но до сих пор не потеряны старые дружеские связи и появляются новые.

Недавно в районном центре Исса я познакомилась с директором краеведческого музея Людмилой Вячеславовной Антиповой, человеком, который бережно собирает и хранит все, что связано с нашим краем.

Счастливый случай подарил мне встречу с пензенскими писателями: Лидией Терехиной, Борисом Шигиным, Ниной Шеменковой, Верой Дорошиной, Мариной Герасимовой и многими другими. Они пишут о нашей малой родине, ее прошлом и настоящем. Богатство пензенской земли — талантливые, душевно щедрые люди, а потому она была, есть и будет одним из самых прекрасных уголков России.

Кадр из фильма «Шапка Мономаха», 1982, реж. Искандер Хамраев

— Сразу же после окончания школы вы отправились поступать во ВГИК. Мечта стать актрисой была с детства или этот осознанный выбор сформировался позже?

— В детстве я любила сочинять сказки, оставшись дома одна, проигрывала в них поочередно все роли. А вот выйти к зрителю, пусть даже на импровизированную сцену, не могла, очень смущалась. Но характер сделал свое дело — если трудно, значит, во что бы то ни стало надо эту трудность преодолеть. Желание быть свободной привело туда, где учат быть раскрепощенными, думать, выражать свои мысли и чувства.

— 15 июня не стало вашего учителя Алексея Баталова. Каким вы запомнили его?

— На актерский курс я поступила в мастерскую Бориса Андреевича Бабочкина, актера, сыгравшего главную роль в легендарном фильме «Чапаев». В 1975 году после смерти Бориса Андреевича наш курс взял Алексей Владимирович Баталов, мы стали первыми его студентами-ВГИКовцами.

Алексей Владимирович никогда не увещевал, не назидал, он просто ярко и талантливо жил перед нашими глазами. И теперь, много лет спустя, каждый из нас может подвести итог — сумел ли он хоть чему-нибудь научиться у большого актера и человека Алексея Владимировича Баталова.

— Еще во время учебы в институте, в 1977 году, вы получаете первую роль — Любы в фильме «Родные». Расскажите о своем участии в картине.

— Первая работа в кино запомнилась, пожалуй, только страхом перед наказанием — педагоги и руководство института были категорически против того, чтобы студенты отвлекались от занятий и снимались.

Значимым для меня шагом в профессиональной жизни — непосвященному это покажется странным — стала работа на дубляже. Ленинградская школа дубляжа вошла в историю советского кино как школа высочайшего профессионализма редакторов, звукооператоров, режиссеров.

С такими известными актерами, как Александр Демьяненко, Людмила Чурсина, Иван Краско, Галина Чигинская, Игорь Дмитриев, Елена Ставрогина, Олег Борисов, Юрий Демич мне посчастливилось стоять у микрофона в тонателье, работать с ними и учиться у них.

Что касается съемочной площадки, то судьба свела меня с Александром Калягиным, Валентином Гафтом, Олегом Табаковым, Любовью Полищук. Это было в фильме режиссера Олега Белоконя «Эзоп», где я сыграла роль Мелиты.

Кадр из фильма «Эзоп», 1981 г., реж. Олег Рябоконь

— Последние несколько лет в Сирии идет гражданская война, скажите, с чего она началась лично для вас и стабилизировалась ли ситуация сегодня?



— Война начинается с одного выстрела, с первых известий о погибших. За этим тянется шлейф из бытовых проблем: перебои с подачей воды, электричества, рост цен…

Но по-настоящему для меня война началась с того, как быстро и точно она расставила акценты в человеческих отношениях и связях. Те, кого еще вчера я считала людьми той же «группы крови», любящими свой народ, свою землю, в одночасье не просто бежали из страны, вместо того, чтобы защищать ее с оружием в руках или трудиться в тылу. А оказавшись за границей, многие за право быть принятыми в «демократическом» мире, принялись поливать грязью свою родину.

Предатели, трусы есть во все времена и везде так же, как просто равнодушные, или любители наживы. Первые не помогут, даже если это не требует больших усилий, вторые не побрезгуют нажиться на чужом горе.

Но мир держится на смелых, честных добрых людях, на любви и вере. Конечно, в Сирии будет мир. Как скоро? Это вопрос к аналитикам. А по большому счету здесь так же, как в обыкновенных человеческих отношениях — умеешь слушать и слышать, вести диалог, значит, обойдется без большого пожара.

— Знаю, что вы проводите огромную работу с русской диаспорой. Так, 9 мая была организованна акция «Бессмертный полк». Как она прошла в Дамаске?



— С конца 50-х годов прошлого века многие сирийцы по окончании советских вузов стали возвращаться на родину с женами, гражданками Советского Союза. Молодые семьи обустраивались, у них рождались дети. Русскоязычная диаспора Сирии и по сей день пополняется за счет смешанных браков. В разных городах страны есть клубы соотечественников, которые делают все возможное, чтобы дети от смешанных браков знали историю, культуру, родной язык своих матерей и бабушек.

Проведение «Бессмертного полка» из-за военного положения в стране ограничилось небольшой акцией с видеозаписью в доме у старейшины русскоязычной общины Инны Борисовны Атфе. Кстати, прадед Инны Борисовны, француз Исидор Де-Фриу, приехавший в Россию в 1854 году из Нанси, преподавал французский язык во Второй пензенской гимназии.

— Недавно во Владикавказе была открыта выставка «Сирия. Рисуют дети героев». Нет ли желания провести подобное в Пензе?



— Выставка «Сирия. Рисуют дети героев», о которой вы спрашиваете, ответная. В 2014 году ДХШ им. С. Д. Тавасиева в городе Владикваказ, которой руководит моя подруга Аза Владимировна Быдтаева, передала в дар школе детей героев, павших за родину, рисунки. Юные художники из Владикавказа и Беслана, кроме рисунков, прислали письма со словами поддержки детям Сирии.

Конечно, если в Пензе какая-либо организация проявит интерес к любым культурным контактам, русская диаспора Дамаска с удовольствием откликнется.

— Вы увлечены фотографией. Какие сюжеты чаще всего попадают в объектив?

— В Сирии, где седьмой год нет мира, не везде можно появляться с камерой в руках без особого на то разрешения. Снимаю мало, в основном делаю фоторепортажи с закрытых мероприятий русскоязычной общины Дамаска. А сюжеты… в жизни их, как и во всей мировой драматургии, не более трех десятков. Важен лишь твой взгляд на происходящее.

Досье. Наталья Вячеславовна Каресли (Древина) родилась 4 февраля 1956 года в городе Пензе. В 1978 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), была принята в штат киностудии «Ленфильм».

В 1980 году вышла замуж за сирийского режиссера, доктора филологических наук Мухамеда Каресли. С 1985 года живет в Дамаске в Сирии.

С 1985 по 2001 год работала диктором русского отдела Сирийского радио в Дамаске. Руководила детской театральной студией при Советском культурном Центре. С 1999 года работает менеджером по общественным отношениям в сирийской инжиниринговой компании «Хеско». По данным «Википедии».

