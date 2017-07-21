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Мать погибшего солдата пытается получить квартиру в Бессоновском районе

21 июля в 14:19 270 просмотров
, погибшего во время боевых действий на Северном Кавказе.

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Во время личного приема к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой помочь в решении жилищного вопроса обратилась мать солдата, погибшего во время боевых действий на Северном Кавказе.

Право жительницы села Чемодановка Зинаиды Косойкиной на получение благоустроенного жилья подтверждено решением суда, которое было вынесено в 2014 году. Сельская администрация включила ее в списки очередников, но в связи с недостатком финансовых средств обязательства на данный момент не выполнила.

Иван Белозерцев поручил закладывать на эти цели средства в бюджет главе администрации Бессоновского района Вячеславу Демичеву, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

«Надо исполнять решение суда. Вы по закону обязаны это сделать», — отметил губернатор.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/07/21/13381491

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