Мать погибшего солдата пытается получить квартиру в Бессоновском районе

Во время личного приема к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой помочь в решении жилищного вопроса обратилась мать солдата, погибшего во время боевых действий на Северном Кавказе.

Право жительницы села Чемодановка Зинаиды Косойкиной на получение благоустроенного жилья подтверждено решением суда, которое было вынесено в 2014 году. Сельская администрация включила ее в списки очередников, но в связи с недостатком финансовых средств обязательства на данный момент не выполнила.

Иван Белозерцев поручил закладывать на эти цели средства в бюджет главе администрации Бессоновского района Вячеславу Демичеву, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

«Надо исполнять решение суда. Вы по закону обязаны это сделать», — отметил губернатор.