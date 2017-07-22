В Пензе стартовали Всероссийские соревнования среди электромонтеров

По словам главного судьи соревнований, заместителя главного инженера ПАО «Россети» Сергея Фролова, масштаб мероприятия в этом году — беспрецедентно большой: 20 командам со всех уголков России предстоит сразиться за звание лучших в своем деле. Помимо команд дочерних предприятий ПАО «Россети», в Пензу приехали представители АО «Оборонэнерго», ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан, НК «Роснефть» филиал ООО «Удмуртэнергонефть», АО «РЭС» города Новосибирска и ГУП РК «Крымэнерго».



«Общее количество участников, помимо непосредственно соревнующихся, — чуть более 400 человек. Мы все ожидаем серьезных результатов, люди готовились продемонстрировать свои умения в реальных, боевых условиях. Это не какие-то виртуальные вещи, а реальная, практическая работа, то, чем наш персонал занимается в своей повседневной деятельности», — рассказал он.

Сергей Фролов отметил, что представителям двух десятков электросетевых компаний предстоит продемонстрировать навыки работы в экстремальных ситуациях.



«Сегодня электричество — это не степень комфорта, а жизненная необходимость. Поэтому наш персонал готов осуществлять свои задачи и функции в любое время, при любых погодных условиях. Экстремальные ситуации, конечно, случаются, в большинстве случаев, из-за погоды. В рамках соревнований действия в таких ситуациях тоже отрабатываются. Один из этапов — это тушение пожара. К сожалению, такое, пусть и нечасто, но все же происходит, поэтому мы готовы доказать, что способны решать любые задачи», — пояснил он.



В рамках Всероссийских соревнований профмастерства проводится федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», а также корпоративный открытый чемпионат по стандартам Worldskills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». В последнем турнире принимают участие 17 молодых энергетиков.

«На первом этапе у нас пройдет проверка теоретических знаний, на одном из подэтапов будет использоваться 3D- тренажер, позволяющий продемонстрировать свои умения не только отвечая на вопросы, но и производя определенные действия. На мой взгляд, это действительно перспективно, мы будем впоследствии работать над тем, чтобы 3D-тренажеры активно внедрялись в производстве и повседневной работе для подготовки персонала», — сказал Сергей Фролов.



Представитель крымских энергетиков Борис Рудь признался: его команда имеет колоссальный опыт работы, однако крымчане приехали не только делиться им, но и изучать методики работы своих коллег.

«Участие в соревнованиях даст нам колоссальный опыт. Мы посмотрим, какие мероприятия в части безопасного выполнения работ проводят присутствующие здесь энергетические компании. Очень интересно посмотреть, какими материалами, инструментами они пользуются. Это важно для того, чтобы в дальнейшем уменьшать уровень травматизма в наших филиалах и быстрее устранять аварийные ситуации», — рассказал он.



На торжественной церемонии открытия соревнований с приветственным словом к участникам обратился первый зампред правительства региона Андрей Кулинцев.



«Разрешите мне от имени губернатора Ивана Александровича Белозерцева поприветствовать вас на Пензенской земле, пожелать вам удачи в вашей профессиональной деятельности в рамках всероссийских соревнований. […] Поскольку этот конкурс также проходит в формате Worldskills, это говорит о том, что наши команды являются командами мирового уровня, они занимают ведущие места не только на территории России, но и за рубежом», — отметил он.

Профессиональных успехов представителям отрасли пожелал и зампред Законодательного Собрания Пензенской области Александр Еремкин.

«Сегодня со всех уголков России на Пензенской земле собрались лучшие профессионалы своего дела. Пензенская область — благодатная, доброжелательная. Друзья, от вашей работы зависит очень многое — стабильность услуг в области энергоснабжения, обеспечение энергией жилых домов, детских учреждений, больниц, крупных и мелких предприятий, успех нашей промышленности и экономики. Хотел бы передать вам приветствие от председателя Законодательного Собрания Валерия Кузьмича Лидина, от коллег-депутатов и пожелать всем участникам успешной работы», — сказал он.

Всероссийские соревнования профмастерства продлятся вплоть до 27 июля. Победителей объявят на торжественной церемонии закрытия, которая состоится в Пензенской областной филармонии 28 июля. Команда-победитель получит право представить Россию на Международных соревнованиях профмастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей, которые пройдут в Пензе в сентябре.