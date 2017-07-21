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В Пензе проверили отремонтированные дороги

21 июля в 15:49 258 просмотров
, ремонтируемых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

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21 июля заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин проверил ход работ на объектах, ремонтируемых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В частности, он проинспектировал улицу Коммунистическую, Лозицкой, Рахманинова, Циолковского, Титова, Ленина и проспект Победы.

Во время объезда Юрий Ильин встретился с жителями домов по улице Кулибина, где дорога уже отремонтирована. Однако жители попросили заасфальтировать участок, который не вошел в проект.

«Дождевые воды, которые скапливаются у дома № 34 по улице Леонова, угрожают фундаменту жилого здания. Замглавы горадминистрации осмотрел территорию около дома, которая примыкает к проезжей части, и обсудил варианты решения проблемы со специалистами», — сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/yuriy_ilin_provel_utrenniy_obezd_dorog/

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