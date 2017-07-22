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В Пензе молодых специалистов готовят к конкурсу WorldSkills (видео)

21 июля в 18:48 328 просмотров
, которые способствуют развитию региона, в том числе — кондитерского и биомедицинского кластеров.

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В Пензенской области активизируют работу по подготовке молодых специалистов в соответствии со стандартами WorldSkills. Особе внимание планируется уделить отраслям производства, которые способствуют развитию региона, в том числе — кондитерского и биомедицинского кластеров.

Эти вопросы обсудили на встрече председателя регионального правительства Николая Симонова с заместителем генерального директора Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» Дмитрием Глушко. За последние три года в пензенском регионе на 30% увеличилось число предприятий, которые помогают в проведении региональных чемпионатов профессионального мастерства, сообщает телеканал «Экспресс».

«Сегодня количество компетенций, по которым проводится региональный чемпионат, увеличилось. На национальном чемпионате в 2017 году студентка пензенского социально-педагогического колледжа Маргарита Любимова заняла первое место в номинации «Физкультура и спорт». Она была лучшей в России», — сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.


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