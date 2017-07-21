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В Пензе наградили работников торговли

21 июля в 16:50 174 просмотра
, посвященное Дню работников торговли.

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21 июля в администрации Пензы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников торговли.

Заместитель главы администрации города Андрей Шевченко поздравил представителей торговли и общественного питания города Пензы с профессиональным праздником.

«Спасибо вам за быстрое предоставление услуг, значительное улучшение качества торгового обслуживания и расширения ассортимента товаров. Вами создаются рабочие места, население обеспечивается большим ассортиментом и качественными товарами и услугами. Выражаю вам признательность и благодарность за существенный вклад в социально-экономическое развитие города Пензы. Желаю стабильности и процветания бизнеса, смелых идей, успехов и благополучия», — сказал он.

Затем Андрей Шевченко вручил работникам почетные грамоты, благодарности главы администрации города Пензы, цветы и подарки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/andrey_shevchenko_nagradil_rabotnikov_otrasli_torgovli_/

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