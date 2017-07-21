В Пензе наградили работников торговли

Заместитель главы администрации города Андрей Шевченко поздравил представителей торговли и общественного питания города Пензы с профессиональным праздником.

«Спасибо вам за быстрое предоставление услуг, значительное улучшение качества торгового обслуживания и расширения ассортимента товаров. Вами создаются рабочие места, население обеспечивается большим ассортиментом и качественными товарами и услугами. Выражаю вам признательность и благодарность за существенный вклад в социально-экономическое развитие города Пензы. Желаю стабильности и процветания бизнеса, смелых идей, успехов и благополучия», — сказал он.

Затем Андрей Шевченко вручил работникам почетные грамоты, благодарности главы администрации города Пензы, цветы и подарки, сообщили в пресс-службе мэрии.