Вам будет интересно
Наши новости
Андрея Бурлакова утвердят заместителем председателя правительства
МегаФон измерил скорость мобильного интернета в популярных местах отдыха пензенцев
На форум «Городская среда» съедутся около 1000 человек со всех регионов
Белозерцев встретился с основателем ГК «Черкизово»
В Пензенской области прожиточный минимум вырос на 533 рубля
Пензенцы знакомятся с фермерским хозяйством Башкортостана
Семенов принял участие в совещании с замглавы Минстроя Мавлияровым
В России появится новый проект «Театры — детям»
При покупке квартиры в Спутнике предлагают спецпредложение по ипотеке
С начала года «Россельхозбанк» выдал физлицам более 1 млрд рублей

Избирком Пензенской области зарегистрировал кандидатов областного списка

21 июля в 17:14 112 просмотров
, выдвинутый Пензенским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» в количестве 58 человек.

" data-title="Избирком Пензенской области зарегистрировал кандидатов областного списка — Пенза-пресс, рунет за день">

21 июля избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области 6 созыва, выдвинутый Пензенским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» в количестве 58 человек.

Заместитель председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин отметил:

«Избирательная комиссия Пензенской области сначала заверила областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области 6 созыва. После чего поступили документы для регистрации. Рабочая группа проверила поступившие документы на соответствие норм действующего федерального законодательства и закона Пензенской области»

«Я хотел бы поблагодарить избирательную комиссию Пензенской области за единогласное решение во время регистрации. Для кандидатов это большая ответственность. Они готовы честно и открыто работать на благо избирателей, обсуждать вместе с жителями их проблемы и доказывать конкретными делами свое неравнодушие и отзывчивость», — сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В завершении избирательная комиссия Пензенской области выдала зарегистрированным кандидатам удостоверения.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics