Избирком Пензенской области зарегистрировал кандидатов областного списка

Заместитель председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин отметил:

«Избирательная комиссия Пензенской области сначала заверила областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области 6 созыва. После чего поступили документы для регистрации. Рабочая группа проверила поступившие документы на соответствие норм действующего федерального законодательства и закона Пензенской области»

«Я хотел бы поблагодарить избирательную комиссию Пензенской области за единогласное решение во время регистрации. Для кандидатов это большая ответственность. Они готовы честно и открыто работать на благо избирателей, обсуждать вместе с жителями их проблемы и доказывать конкретными делами свое неравнодушие и отзывчивость», — сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В завершении избирательная комиссия Пензенской области выдала зарегистрированным кандидатам удостоверения.