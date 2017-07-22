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В Городе Спутнике пройдет Фестиваль красок холи

22 июля в 09:30 430 просмотров
Города Спутника пройдет Фестиваль красок холи.

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22 июля в 15.00 на Фонтанной площади Города Спутника пройдет Фестиваль красок холи.

Всех присутствующих раскрасят красками. После этого начнется дискотека под открытым небом.

29 июля состоится грандиозное празднование 10-летия микрорайона. В 13.00 на Фонтанной площади Города Спутника начнется праздничная программа. В рамках праздника будет работать анимация, музыка и многое другое. В 20.00 начнется концерт легендарной рок-группы «Цветы”, после которой состоится дискотека под открытым небом.

Отдел рекламы холдинга «Термодом» напоминает, что ежедневно жители и гости Города Спутника с 10 до 20.00 могут отдыхнуть на пляже, где работают профессиональные спасатели. Там оборудована детская зона, максимальная глубина которой составляет 1,2 метра. Также открыт вейк-парк и коктейль-бар, будет работать прокат шезлонгов, катамаранов, квадроциклов. Кроме того, планируется установить надувную лодку.

Помимо прогулок по живописной набережной, тропы здоровья «Ритм», занятий спортом и посещения «Города развлечений», для всех желающих работают головокружительные аттракционы — Колесо Обозрения и «Дом вверх дном”, не имеющие ограничений по возрасту.

Выкладывайте фото- и видеоматериалы в социальные сети, не забывайте указывать местоположение и ставить хештег #городспутник .

Чтобы не пропустить самые яркие события Города Спутника, следите за афишей на официальном сайте микрорайона penza-sputnik.ru.

Возрастные ограничения на мероприятия — 0+.

Фотография: Фото предоставлено отделом рекламы холдинга «Термодом»

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