Зареченец зарезал соседа по коммуналке

Мужчина вместе с соседом по коммуналке выпивал спиртное. У них разгорелся конфликт, в ходе которого подсудимый нанес несколько ножевых ранений.

«Утром следующего дня он пришел к потерпевшему, извинился, убрался в его комнате, стараясь скрыть следы преступления. Поскольку состояние соседа ухудшалось, он в этот же день по его просьбе вызвал медицинских работников», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Через несколько дней потерпевший скончался от полученных ранений.

Ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.