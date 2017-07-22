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Зареченец зарезал соседа по коммуналке

21 июля в 17:51 308 просмотров
, повлекшее смерть потерпевшего.

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Житель Заречного Пензенской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Мужчина вместе с соседом по коммуналке выпивал спиртное. У них разгорелся конфликт, в ходе которого подсудимый нанес несколько ножевых ранений.

«Утром следующего дня он пришел к потерпевшему, извинился, убрался в его комнате, стараясь скрыть следы преступления. Поскольку состояние соседа ухудшалось, он в этот же день по его просьбе вызвал медицинских работников», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Через несколько дней потерпевший скончался от полученных ранений.

Ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.


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