Всероссийский Сабантуй в Средней Елюзани. Онлайн-трансляция

Празднование Всероссийского Сабанту продолжается, полную программу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте праздника.
12.34 Гости праздника рассредоточились по разным площадкам: кто-то смотрит концерт, кто-то — участвует в скачках, кто-то ушел на детскую или спортивную площадку.
11.49 Начались скачки и куреш — традиционный вид борьбы у тюркских народов, представляет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным элементом сабантуя.
На Сабантуй приехал чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров. Стало известно, что в следующем году Сабантуй будет проводиться на Кургане.
11.21 На сцене продолжилось выступление народных коллективов. В частности, прозвучала пензенская песня «За рекой, за речкой». Продолжился рассказ в выступлениях о культуре Пензенской земли, мире и добре. Вместе с гостями региона выступление смотрят губернатор Иван Белозерцев, предесдатель ЗакСобра Валерий Лидин и мэр Пензы Виктор Кувайцев.
11.11 Глава региона Иван Белозерцев и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли Сабантуй.
11.03 К собравшимся обратился президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он вручил благодарность представителям региона за сохранение татарских традиций. Предпринимателю Бакиру Акжигитову президент республики вручил ключи от микроавтобуса «Форд Транзит». В свою очередь, он учредил спецприз для абсолютного победителя скачек — автомобиль «Лада Гранта».
10.58 Губернатор Иван Белозерцев обратился к гостям праздника со словами приветствия, после чего вручил награды и благодарности жителям региона за выдающиеся заслуги перед татарской общественностью. Также он объявил о спецпризе для победителя скачек, которые пройдут на Сабантуе, — автомобиль «Нива».
10.39 Далее следует рассказ о Пензе и Пензенской области, ее культуре, традициях и многонациональности, о мирном сосуществовании разных народов на Пензенской земле и радости, которую испытывают пензенцы, принимая Всероссийский Сабантуй и гостей из Татарстана. Перед участниками праздника в национальных костюмах, в том числе — и XIX века, выступают творческие танцевальные коллективы.
10.34 Началось официальное открытие праздника. Идет театрализованное представление, в рамках которого рассказывается о селе Средняя Елюзань. Рассказ ведется на двух языках — татарском и русском.
9.57 Ярмарка продукции районов Пензенской области растянулась на несколько километров по периметру площадки Сабантуя. Тут также представлено богатство татарской культуры районов области, национальные костюмы, быт, творчество. Звучат национальные песни в исполнении пензенских коллективов на площадках районов. Можно попробовать национальную кухню, приобрести выпечку, копчения, крупы, предметы быта
9.39 На этом же подворье представлены народные развлечения — люди колют горшки, носят воду в коромысле на скорость и так далее. Официальное открытие праздника намечено на 10.00.
9.23 Гостей встречают на подворье республики Татарстан. В ней работает подворье Кукмора, продают кукморские валенки, швейную поодукцию, посуду, выпечку, сувениры. Есть стилизованная изба, рассказывающая о культуре и татарском быте.
На празднике регионы представлены разными подворьями: в частности, Республика Татарстан представлена подворьем поселка городского типа Кукмар, у Пензенской области также есть свои подворья.
В центре площадки проведения Сабантуя располагается сцена, где выступают национальные коллективы. Ярмарка с развлечениями проходит по периметру.
9.11 Тысячи людей приехали в Среднюю Елюзань, чтобы принять участие в празднике, сообщает с места событий главный редактор ИА «Пенза-Пресс» Елена Юсупова. Здесь действуют несколько площадок — с подворьями, ипподром — сегодня в рамках Сабантуя пройдут скачки, детская. Сейчас все ожидают прибытия вип-гостей, которые сначала побывали на открытии новой школы-детсада в селе, после чего отправились в мечеть.
В регион на празднование Сабаниуя приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. На открытии школы он признался, что давно хотел посетить это село и оно ему понравилось.
На входе установлены рамки, людей осматривает полиция. Приняты серьезные меры для обеспечения безопасности на празднике.