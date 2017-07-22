Всероссийский Сабантуй в Средней Елюзани. Онлайн-трансляция

В этом году Пензенская область впервые принимает Всероссийский Сабантуй (0+). Национальный праздник земледелия отмечают 22 июля. ИА «Пенза-Пресс» ведет онлайн-трансляцию из села Средняя Елюзань Городищенского района, где развернулись широкие гуляния.

Празднование Всероссийского Сабанту продолжается, полную программу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте праздника.

12.34 Гости праздника рассредоточились по разным площадкам: кто-то смотрит концерт, кто-то — участвует в скачках, кто-то ушел на детскую или спортивную площадку.

11.49 Начались скачки и куреш — традиционный вид борьбы у тюркских народов, представляет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным элементом сабантуя.

На Сабантуй приехал чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров. Стало известно, что в следующем году Сабантуй будет проводиться на Кургане.

11.21 На сцене продолжилось выступление народных коллективов. В частности, прозвучала пензенская песня «За рекой, за речкой». Продолжился рассказ в выступлениях о культуре Пензенской земли, мире и добре. Вместе с гостями региона выступление смотрят губернатор Иван Белозерцев, предесдатель ЗакСобра Валерий Лидин и мэр Пензы Виктор Кувайцев.

11.11 Глава региона Иван Белозерцев и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли Сабантуй.

11.03 К собравшимся обратился президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он вручил благодарность представителям региона за сохранение татарских традиций. Предпринимателю Бакиру Акжигитову президент республики вручил ключи от микроавтобуса «Форд Транзит». В свою очередь, он учредил спецприз для абсолютного победителя скачек — автомобиль «Лада Гранта».

10.58 Губернатор Иван Белозерцев обратился к гостям праздника со словами приветствия, после чего вручил награды и благодарности жителям региона за выдающиеся заслуги перед татарской общественностью. Также он объявил о спецпризе для победителя скачек, которые пройдут на Сабантуе, — автомобиль «Нива».

10.39 Далее следует рассказ о Пензе и Пензенской области, ее культуре, традициях и многонациональности, о мирном сосуществовании разных народов на Пензенской земле и радости, которую испытывают пензенцы, принимая Всероссийский Сабантуй и гостей из Татарстана. Перед участниками праздника в национальных костюмах, в том числе — и XIX века, выступают творческие танцевальные коллективы.

10.34 Началось официальное открытие праздника. Идет театрализованное представление, в рамках которого рассказывается о селе Средняя Елюзань. Рассказ ведется на двух языках — татарском и русском.

9.57 Ярмарка продукции районов Пензенской области растянулась на несколько километров по периметру площадки Сабантуя. Тут также представлено богатство татарской культуры районов области, национальные костюмы, быт, творчество. Звучат национальные песни в исполнении пензенских коллективов на площадках районов. Можно попробовать национальную кухню, приобрести выпечку, копчения, крупы, предметы быта и т. д.

9.39 На этом же подворье представлены народные развлечения — люди колют горшки, носят воду в коромысле на скорость и так далее. Официальное открытие праздника намечено на 10.00.

9.23 Гостей встречают на подворье республики Татарстан. В ней работает подворье Кукмора, продают кукморские валенки, швейную поодукцию, посуду, выпечку, сувениры. Есть стилизованная изба, рассказывающая о культуре и татарском быте.

На празднике регионы представлены разными подворьями: в частности, Республика Татарстан представлена подворьем поселка городского типа Кукмар, у Пензенской области также есть свои подворья.

В центре площадки проведения Сабантуя располагается сцена, где выступают национальные коллективы. Ярмарка с развлечениями проходит по периметру.

9.11 Тысячи людей приехали в Среднюю Елюзань, чтобы принять участие в празднике, сообщает с места событий главный редактор ИА «Пенза-Пресс» Елена Юсупова. Здесь действуют несколько площадок — с подворьями, ипподром — сегодня в рамках Сабантуя пройдут скачки, детская. Сейчас все ожидают прибытия вип-гостей, которые сначала побывали на открытии новой школы-детсада в селе, после чего отправились в мечеть.

В регион на празднование Сабаниуя приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. На открытии школы он признался, что давно хотел посетить это село и оно ему понравилось.

На входе установлены рамки, людей осматривает полиция. Приняты серьезные меры для обеспечения безопасности на празднике.