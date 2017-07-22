Белозерцев обратился со словами приветствия к участникам Сабантуя

На официальном сайте Всероссийского Сабантуя появилось приветственное слово губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к участникам праздника, который 22 июля развернулся в татарском селе Средняя Елюзань Городищенского района.

«Дорогие друзья, добро пожаловать в Пензенскую область! Искренне рад приветствовать участников VIII Всероссийского сельского Сабантуя на Пензенской земле!

Сурский край является многонациональным регионом, где в мире и согласии проживают представители более ста национальностей, объединенных в 12 национально-культурных автономий и 13 этнокультурных объединений.

Село Средняя Елюзань Городищенского района, выбранное площадкой для проведения праздника Сабантуй, уникально — оно является крупнейшим поселением компактного проживания татар в Европе с особыми традициями и богатым наследием.

Жителям Пензенской области праздник татарской культуры Сабантуй полюбился издавна. Ежегодно он проходит не только в каждом татарском селе, но и в областном центре — городе Пензе, где представители разных народов знакомятся с традициями татар. Праздник плуга стал ярким событием, которое играет значительную роль в сплочении граждан, сохранении и приумножении национального наследия.

Всероссийский сельский Сабантуй — это неповторимый опыт презентации на одной площадке традиционных видов спорта, национальных игр, песен, танцев и трудовых достижений конкретного региона в общей исторической тенденции развития татарского народа. Мы бесконечно дорожим бесценным наследием великих предков. Наша миссия сегодня — передать его потомкам.

Уверен, что в 2017 году праздник подарит жителям и гостям региона яркие впечатления и положительные эмоции, обогатится новыми традициями, которые приумножат славу Сабантуя», — отмечается в тексте обращения.

Глава региона пожелал участникам Сабантуя крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи и успехов во всех начинаниях.