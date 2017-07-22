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Беглеца из пензенской исправительной колонии поймали под Рязанью

22 июля в 10:17 534 просмотра
, сбежавший из пензенской исправительной колонии, задержан в Рязанской области.

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Преступник, сбежавший из пензенской исправительной колонии, задержан в Рязанской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, осужденный был задержан в Рязанской области местными сотрудниками УМВД спустя несколько часов после побега.

Напомним, 21 июля из ИК № 4 в поселке Лесной сбежал уроженец Узбекистана Шавкат Нематов 1990 года рождения, на его поиски были ориентированы все силы пензенского УФСИН, УМВД, а также коллег из других регионов.

«В места вероятного появления осужденного были высланы сотрудники полиции и разыскные наряды УФСИН, в результате чего удалось получить информацию, что осужденный скрылся на такси в направлении г. Москвы», — сообщили в управлении.

В ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий мужчину удалось задержать.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10742795/

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