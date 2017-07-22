Белозерцев поздравил пензенских работников торговли с праздником

«Сфера вашей плодотворной деятельности всегда была и остается одной из самых динамично развивающихся. Год от года растет розничный товарооборот, внедряются прогрессивные технологии продаж, повышается культура обслуживания потребителей.

Радует, что в ходе реализации процессов импортозамещения в торговых предприятиях все больше появляется качественной продукции отечественного производства.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете посвящать все свои знания, умения, навыки и богатый опыт реализации стратегической задачи — повышения качества жизни пензенцев!» — отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелал пензенским работникам торговли крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Сурского края.