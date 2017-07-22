В Средней Елюзани Белозерцев и Минниханов открыли Сабантуй

«Искренне рад приветствовать гостей Всероссийского сельского Сабантуя. Я расцениваю это как доверие к региону, как доверие к татарам Пензенского региона. Это одно из самых больших сел в Европе. Искренне рад приветствовать сегодня делегацию из Татарстана под руководством друга Пензенской области Рустама Минниханова. Такие праздники — это возврат к нашим корням, когда народы России жили в согласии и мире. Сегодня президент России делает все, чтобы наша родина развивалась, чтобы люди жили в мире и согласии. Благодарю организаторов за такой праздник, горжусь, что живу на Пензенской земле», — обратился к гостям праздника губернатор Иван Белозерцев.

Он вручил награды и благодарности жителям региона за выдающиеся заслуги перед татарской общественностью. Также глава региона объявил о спецпризе для победителя скачек, которые пройдут на Сабантуе, — автомобиль «Нива».

Перед собравшимися на открытии Сабантуя выступил и президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня прекрасный праздник организован на Пензенской земле, моя мечта сбылась — я посетил это село. Сабантуй — это наша традиция, наша гордрсть, наш самый любимый праздник. Это празздник для вмех. Основная его суть — показать самобытность татарского народа», — отметил он.

Рустам Минниханов, в свою очередь, также учредил спецприз для абсолютного победителя скачек — «Лада Гранта».

На торжественное открытие Сабантуя прибыл и заместитель полпреда президента России в ПФО Олег Мельниченко, он поздравил гостей праздника.

«Праздник стал всенародным. В этот день мы славим тружеников села — тех, кто своим трудом растит хлеб, воспитывает детей. Спасибо за ваш труд», — сказал он.

Также гостям Сабантуя поступило приветствие от православного священника Андрея Ткачева, в котором отмечается значение праздника в сохранении традиц сельского уклада жизни, сохранении сел и деревень.

Право открыть Сабантуй было предоставлено главе региона Ивану Белозерцеву и президенту Татарстана Рустаму Минниханову. После этого на сцене продолжилось выступление народных коллективов.