Об этом сообщает информационное агентство RNS.

«Мы не могли обойти стороной фигуру спикера парламента. Как показывает наш опрос, узнаваемость на высоком уровне — на колоссально высоком. При этом есть нюансы: среди респондентов старшего возраста его узнаваемость выше», — рассказал директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

7% опрошенных до сих пор считают, что спикером Госдумы является Сергей Нарышкин, который с 5 октября 2016 года работает в должности директора Службы внешней разведки России. 10% респондентов называли спикером других политических деятелей.

Позитивно деятельность спикера Госдумы оценивают 30% респондентов, 48% - нейтрально, 22% - отрицательно.

По уровню доверия лидерами стали Владимир Жириновский, Геннадий Зюканов и Вячеслав Володин.

Россияне также положительно оценили изменения в регламенте работы Госдумы, среди которых — более серьезные требования к качеству законопроектов, проведение общественных слушаний и организация экспертных советов при всех комитетах.

«Как мы видим, по оценке опрошенных, это изменение важное. И ключевые инициативы председателя Госдумы Володина действительно встретили серьезнейшую поддержку среди респондентов, которых мы опрашивали», — сказал Николай Калмыков.