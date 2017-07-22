Вам будет интересно
Наши новости
СТС приступил к съемкам драмеди «Психологини»
Усы Сальвадора Дали при эксгумации обнаружили в хорошем состоянии
Умер солист Linkin Park Честер Беннингтон
ЦБ снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП
Россияне стали больше доверять рублю
В России готовится новая перетряска игорного бизнеса?
В Индии новым президентом стал член низшей касты неприкасаемых
Древние расы исчезли после применения «Оружия богов»?
В России будет создана единая информационная система о сельхозземлях
В России отменят бесплатный провоз багажа для невозвратных авиабилетов

Спикера Госдумы узнают 83% россиян — опрос

22 июля в 11:58 238 просмотров
, согласно данным опроса РАНХиГС об оценке деятельности Госдумы седьмого созыва.

" data-title="Спикера Госдумы узнают 83% россиян — опрос — Пенза-пресс, рунет за день">

Председателя Госдумы Вячеслава Володина узнают 83% граждан страны, согласно данным опроса РАНХиГС об оценке деятельности Госдумы седьмого созыва.

Об этом сообщает информационное агентство RNS.

«Мы не могли обойти стороной фигуру спикера парламента. Как показывает наш опрос, узнаваемость на высоком уровне — на колоссально высоком. При этом есть нюансы: среди респондентов старшего возраста его узнаваемость выше», — рассказал директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

7% опрошенных до сих пор считают, что спикером Госдумы является Сергей Нарышкин, который с 5 октября 2016 года работает в должности директора Службы внешней разведки России. 10% респондентов называли спикером других политических деятелей.

Позитивно деятельность спикера Госдумы оценивают 30% респондентов, 48% - нейтрально, 22% - отрицательно.

По уровню доверия лидерами стали Владимир Жириновский, Геннадий Зюканов и Вячеслав Володин.

Россияне также положительно оценили изменения в регламенте работы Госдумы, среди которых — более серьезные требования к качеству законопроектов, проведение общественных слушаний и организация экспертных советов при всех комитетах.

«Как мы видим, по оценке опрошенных, это изменение важное. И ключевые инициативы председателя Госдумы Володина действительно встретили серьезнейшую поддержку среди респондентов, которых мы опрашивали», — сказал Николай Калмыков.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics