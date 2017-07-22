На световые опоры в центре Пензы нанесут антивандальное покрытие

Главы районов города отчитались об очистке территорий от несанкционированной рекламы и объявлений. Напомним, это поручение было озвучено мэром Пензы Виктором Кувайцевым 20 июля.

«Город наводнен рекламными объявлениями. Заляпаны, по-другому не скажешь, заборы и столбы световых опор. Остановочные павильоны, современные, выполненные в стекле и металле так заклеили, что невозможно оттереть», — отметил тогда глава администрации города.

От рекламных объявлений очистили остановки, заборы, световые опоры, сообщили в пресс-службе мэрии.

Юрий Ильин отметил, что работа проведена большая, но она должна носить системный характер.

«Вопросами благоустройства необходимо заниматься каждый день», — подчеркнул он.

Также в рамках санитарной пятницы косили траву, вывозили сухие ветки и порубочные остатки с территорий многоквартирных домов, убирали навалы мусора.

Глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов сообщил о том, что после очистки световых опор от объявлений работники администрации вскоре увидели, как на чистые столбы начали вновь расклеивать рекламу. Было принято решение покрыть световые опоры на перекрестках дорог в центре города специальным антивандальным покрытием.

«Сейчас таким МУП «Пензадормост» покрывает остановочные павильоны. Как показывает практика, на данное покрытие невозможно нанести граффити или приклеить объявление. Если это даст результат и на световых опорах, то нужно будет принимать решение по покрытию тех, где чаще всего размещается несанкционированная реклама», — отметил Юрий Ильин.

Также участники совещания обсудили идею создания мест для размещения объявлений. Юрий Ильин дал поручение замдиректора МКУ «Рекламная служба города Пензы» Константину Кузнецову изучить опыт других городов и внести свои предложения.